Galatasaray'da Muslera konuştu
Galatasaray'da antrenman öncesi Muslera açıklamalarda bulundu. Muslera, "Derbi için çok çalıştık. Asla kolay değildi. Fenerbahçe galibiyetleri taraftarlar için çok özeldir tabii ki. Sadece 3 büyükler değil, Türkiye'de tüm takımlara karşı oynamak zor. Hatayspor maçına da sanki derbiye hazırlanıyormuş gibi aynı ciddiyetle hazırlanacağız." dedi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 11.01.2023- 11:18 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023- 11:29
İŞTE MUSLERA'NIN SÖZLERİ
Marcao ve Abdülkerim Bardakcı'yı karşılaştırmaya gerek yok. Zaten Galatasaray'da oynayan oyuncular kendini kanıtlamış oyunculardır.
Yönetimimiz büyük değişiklikler yaptı. Keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Harika bir atmosfer var. Daha iyi sonuçlar için çabalıyoruz.
Ahmet Çalık'ın ailesine başsağlığı diliyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı.
Derbi için çok çalıştık. Asla kolay değildi. Fenerbahçe galibiyetleri taraftarlar için çok özeldir tabii ki.
Sadece 3 büyükler değil, Türkiye'de tüm takımlara karşı oynamak zor. Hatayspor maçına da sanki derbiye hazırlanıyormuş gibi aynı ciddiyetle hazırlanacağız.
Futbol izlemeye çok fazla vaktim kalmıyor çünkü ailemle, çocuklarımla ilgileniyorum. Onlara vakit ayırmaya çalışıyorum.
Fiziğim elverdiği kadar futbol oynayacağım. Şu an için kariyerimden sonraki planım ne olacak diye bir karar vermedim