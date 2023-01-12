Ligde zirveye yerleşen Galatasaray transferde de atağa kalktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan bir bomba daha! Icardi formülü uygulanacak
Fenerbahçe derbisinden moralli ayrılan lider Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Devre arasında büyük bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı ekip gözünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Cimbom, hücumcu bir ismi transfer etmek istiyor. Bu harekatta Icardi formülü kullanılacak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Fotomaç'ın haberine göre ara transfer dönemi için sıkı bir çalışma sürdüren sarı-kırmızılı takım, Tottenham'dan Lucas Moura'nın peşine düştü.
Brezilyalı golcünün, satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanıyor.