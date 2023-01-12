Mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda transfer için vites yükseltti.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur'dan bomba bir transfer daha geliyor! Menajerinden onay çıktı
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda transfer döneminin açılmasıyla birlikte hareketlilik başladı. Başkanvekili Erden Timur bu noktada dünya yıldızının menajeriyle temasa geçti ve onayı aldı. İşte Galatasaray'ın gündeminde yer alan isim ve detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda transfer için vites yükseltti.
Galatasaray'da transfer operasyonu son sürat devam ediyor.
Akşam'ın haberine göre İşini şansa bırakmak istemeyen Aslan, nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvadı.