Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Mauro Icardi planı belli oldu!
Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim Arjantinli yıldızın bonservisini alabilmek için kolları sıvadı. İşte gündem yaratan haberin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, ezeli rakibini devirmesiyle birlikte zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Aslan en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark attı.