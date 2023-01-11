Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Yiğit Gökoğlan, Bölgesel Amatör Lig'e transfer oldu. Gökoğlan, Çeşme Belediyespor forması giyecek.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'un tecrübeli kanat oyuncusu Yiğit Gökoğlan, Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Çeşme Belediyespor'a transfer oldu.



Manisaspor'da başladığı kariyerinde Süper Lig'de Galatasaray dahil birçok kulüpte forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, futbola amatör kategoride devam edecek.



Çeşme Belediyespor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig 10'uncu Grup'ta ilk yarıyı 24 puanla dördüncü sırada tamamlamıştı.

