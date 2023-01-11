Galatasaray'dan derbi sonrası transfer bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek liderliğini pekiştiren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Antalyaspor forması giyen Haji Wright ve Güral Vural için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, eski yıldızını renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2023- 10:04