Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalışırken Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde düz koşulara başladı.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.