Galatasaray'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalışırken Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde düz koşulara başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2023- 15:21 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023- 15:28