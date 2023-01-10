TRANSFER HABERİ: Fransa'dan Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu oyunla takdir toplayan Arjantinli forvet hakkında sürpriz bir haber geldi. 29 yaşındaki santfor ile gelecek sezon da devam etmek isteyen Cimbom'a, Fransa'dan müjde geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2023- 21:23