Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fransa'dan Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu oyunla takdir toplayan Arjantinli forvet hakkında sürpriz bir haber geldi. 29 yaşındaki santfor ile gelecek sezon da devam etmek isteyen Cimbom'a, Fransa'dan müjde geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli oyuncu, performansıyla göz dolduruyor.
Forma giydiği maçlarda kalitesini konuşturan Icardi, skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.