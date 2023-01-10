GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Haji Wright harekatı! İşte Antalyaspor'a yapılan teklif

Süper Lig'in liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright için düğmeye bastı.

Süper Lig'in liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright için düğmeye bastı.

Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibine Haji Wright için 4.5 milyon Euro ve 3 oyuncu önerdi.

Şampiyonluk için yoluna emin adımlarla ilerlemek isteyen Galatasaray, oyuncuyu devre arasında takıma katmak için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Antalyaspor'da forma giyen ABD'li oyuncu, bu sezon başında Akdeniz ekibi tarafından bonservisi alındı.

Antalyaspor, Wright için Danimarka 2. Lig ekibi SönderjyskE'ye 1.9 milyon euro ödedi.

Golcü oyuncu bu sezon Süper Lig'de 16 maçta 10 gol kaydetti.