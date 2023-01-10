GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Menajeri açıkladı! Daniele Rugani G.Saray'a gelecek mi?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek 7 maçlık galibiyet serisi oluşturdu. Teknik direktör Okan Buruk, ligde oynanacak Atakaş Hatayspor maçı için takımını hazırlarken, transfer listesini de yönetime iletti. Cimbom'un sezon başında kadrosuna katmak istediği fakat anlaşma zemini sağlayamadığı Daniele Rugani için ise menajeri çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2023- 16:23 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023- 16:25