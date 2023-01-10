Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşandı.
Mauro Icardi'nin Fenerbahçe - Galatasaray derbisi performansı dünyada manşetlerde!
Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşandı. Maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazanmasını bildi. Karşılaşmada yıldızlaşan Mauro Icardi ise İtalyan, Fransız ve Arjantin basınında gündem oldu.
Maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı ve liderliğini perçinledi.
Sarı kırmızılıların golleri Oliveira, Kerem ve Icardi'den geldi.