Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! 4 milyon ve 3 oyuncu...
Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, ligde üst üste 7. galibiyetini elde etti ve en yakın rakibi F.Bahçe'ye 4 puan fark atarak liderlik koltuğunu sağlama aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Cimbom aradığı isimleri ise yine ligde bulurken, o ekibe paket teklifini yaptı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazandı ve Kadıköy'de çıktığı son 4 maçtan 3 galibiyetle ayrılmış oldu.
Bu galibiyetle birlikte liderliğini perçinleyen Cimbom, en yakın rakibi F.Bahçe'yle puan farkını da 4'e yükseltti.