Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi! 4 milyon ve 3 oyuncu...

Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, ligde üst üste 7. galibiyetini elde etti ve en yakın rakibi F.Bahçe'ye 4 puan fark atarak liderlik koltuğunu sağlama aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Cimbom aradığı isimleri ise yine ligde bulurken, o ekibe paket teklifini yaptı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2023- 10:21