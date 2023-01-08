Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'ne doğru yola çıktı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yapan kafileyi çok sayıda Sarı-kırmızılı taraftar tezahüratlarla derbi maça uğurladı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Galatasaray derbi için yola çıktı!
Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi’ne doğru yola çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 08.01.2023- 16:57
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'ne doğru yola çıktı.