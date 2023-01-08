Wanda Nara Icardi'nin gelecek planını açıkladı!

Galatasaray, sezon başında PSG'den Mauro Icardi'yi 1 yıllığına kiralamıştı. Arjantinli yıldız şu ana kadar gösterdiği performansla sarı-kırmızı taraftarların sevgilisi olurken, Icardi'nin geleğiyle ilgili olarak şu ana kadar Wanda Nara açıklamalarda bulundu. İşte gündem yaratan o sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2023- 12:52 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023- 13:05