Wanda Nara ve Icardi çifti geçtiğimiz günlerde boşanmıştı.
Wanda Nara Icardi'nin gelecek planını açıkladı!
Galatasaray, sezon başında PSG'den Mauro Icardi'yi 1 yıllığına kiralamıştı. Arjantinli yıldız şu ana kadar gösterdiği performansla sarı-kırmızı taraftarların sevgilisi olurken, Icardi'nin geleğiyle ilgili olarak şu ana kadar Wanda Nara açıklamalarda bulundu. İşte gündem yaratan o sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Wanda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Icardi ile resmen boşandıklarını duyurmuştu.
Nara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: