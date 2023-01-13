Galatasaray Hatayspor maçında Meksika dalgası şov!
Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor’u konuk etti. Mücadelede dakikalar 64’ü gösterirken, sarı-kırmızılı taraftarlar Meksika dalgasıyla 3-0’lık skoru kutladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2023- 21:35 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023- 21:37
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Mücadelede dakikalar 64'ü gösterirken, sarı-kırmızılı taraftarlar Meksika dalgasıyla 3-0'lık skoru kutladı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.
Mücadelede sarı-kırmızılılar 3-0 üstünken, tribünler bu farkı Meksika dalgasıyla kutladı.
İşte o anlar: