Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Fenerbahçe maçının olumlu etkisini üzerimizde taşıyoruz ama bir yandan da aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Geçmişteki başarılarımız bize güven veriyor. Ancak bugün daha önemli. Özgüvenimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz.

Dinlendireceğimiz, üst üste maç oynayan oyuncularımız vardı. 24 günde 6 maçımız olacak. Bu tempoda bütün oyuncularımızdan yararlanacağız. Değişik kadrolar olacaktır. İyi bir kadromuz var. Hamlelerimiz de önemli. Takım birliğini ortaya koyacağız. Bu yol şampiyonluk yolu."