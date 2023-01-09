Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe Galatasaray yorumu
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Erman Toroğlu'dan dikkat çeken bir yazı geldi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.01.2023- 06:40
Galatasaray'da vazifesini yapmayan futbolcu yoktu. Sarıkırmızılılar son iki maçta 60. dakikadan sonra oyundan düşüp rakibe pozisyon veriyorlardı. Herhalde dün gece rakip de ezeli olunca daha çok koştular, daha çok çalıştılar. İyi de oynayınca kendileri de keyif aldılar. Televizyon başında izlerken biz seyirciler de keyif aldık. Dün gece Cimbom hak ettikleri bir galibiyet aldı. Hakem Halil Umut Meler maçı iyi yönetti. Bir tek ilk pozisyonda İrfan Can Kahveci'yi göremedi, kırmızısını veremedi. Ona da VAR düzeltti. Burada şunu belirtmek istiyorum; eğer hakem, İrfan Can'a sarı kart verseydi eyyam yapmış olurdu. Ama hiç kart vermeyip VAR'dan kırmızı gelince hakemin eyyam yapmadığı ortaya çıktı Fenerbahçe taraftarının Altay'a tepkisini ben kabul etmiyorum. Kalecini daha beter bozarsın, hiç gerek yok. Bundan sonra da zaten Altay, Fenerbahçe'de dikiş tutmaz.