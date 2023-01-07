Galatasaraylı Mertens’e İtalya’dan kanca! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens, son dönemde gösterdiği performansla önemli bir çıkış yakaladı. Tecrübeli yıldız için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. İşte Mertens'e talip olan İtalya Serie A devi... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2023- 11:11 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023- 11:26