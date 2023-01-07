Galatasaray, sezon başında Napoli'den ayrılan Dries Mertens'i 1+1 yıllığına renklerine bağlamıştı.
Galatasaraylı Mertens’e İtalya’dan kanca! Transferi böyle duyurdular
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens, son dönemde gösterdiği performansla önemli bir çıkış yakaladı. Tecrübeli yıldız için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. İşte Mertens'e talip olan İtalya Serie A devi... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.