GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rakipler artıyor! Aslan'ın gündemindeki isim tehlikeye girdi

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sol beke transfer yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibin gündeminde genç yıldız gelmişti. Bir süredir pazarlıklar devam ederken Aslan'a bu transferde önemli rakipler çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2023- 06:40