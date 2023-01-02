Galatasaray devre arasında kadrosuna yıldız isimleri katmanın hesaplarını yapıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Rakipler artıyor! Aslan'ın gündemindeki isim tehlikeye girdi
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sol beke transfer yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibin gündeminde genç yıldız gelmişti. Bir süredir pazarlıklar devam ederken Aslan'a bu transferde önemli rakipler çıktı. İşte ayrıntılar...
Sarı-Kırmızılılar'da sol bek arayışları son sürat devam ediyor.
Hollandalı futbolcusu Van Aanholt ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom'da gündeme daha önce Santos Laguna forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Omar Campos gelmişti.