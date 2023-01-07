Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Galatasaray derbisi nasıl sonuçlanır? Eski futbolcu Serkan Balcı'dan skor tahmini!
Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da formasını terleten eski milli yıldız Serkan Balcı, kritik Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbol adamı, derbi için favorisini belirledi. İşte Serkan Balcı'nın öne çıkan sözleri...
100 yılı aşkın süredir oynanan bu derbinin, Süper Lig'deki 131. randevusu oynanacak.
Mücadele, 8 Ocak Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.