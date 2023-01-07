GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sol bek harekatı! Patrick Van Aanholt'un yerine tanıdık isim

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi oluşturdu. Sarı-kırmızılı takım ligin 18. haftasında Fenerbahçe derbisine çıkacak ve ezeli rakibinden puan veya puanlar almak isteyecek. Teknik direktör Okan Buruk da, bir yandan transfer çalışmalarının sıklaştırılmasını isterken, istenen performansı gösteremeyen Patrick Van Aanholt'un yerine düşündüğü futbolcuyu yönetime bildirdi. Daha önce Süper Lig'de boy göstermiş ve Türk pasaportu olan isim, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. İşte o oyuncu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2023- 06:40