Galatasaray 79-59 Antalya Toroslar Basketbol | MAÇ SONUCU - ÖZET
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Antalya Toroslar Basketbol'u 79-59 mağlup etti.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.01.2023- 19:49
Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring ligde 11. galibiyetini alırken, Antalya Toroslar Basketbol ise sahadan 10. kez yenik ayrıldı.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Burak Durmuş, Barış Turgut
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 10, Pelin Derya Bilgiç 7, McCowan 13, Meltem Yıldızhan 9, Stevens 20, Prints 12, Miray Balotu, Merve Uygül, Tuğçe Canıtez 8
Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 11, Fitzgerald 18, Wallace 16, Melike Bakırcıoğlu 5, Helin Boybeyi 8, Yağmur Yıldız 1, İlknur Dumlu, Tuğçe Murat, Neslişah Cora
1. Periyot: 17-20
Devre: 32-32
3. Periyot: 54-50