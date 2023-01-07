Süper Lig'de 2023'ün ilk derbisi öncesinde Galatasaray cephesinde gözler Mauro İcardi'de.
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Icardi ve Okan Buruk arasında görüşme!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekipte Icardi takımla beraber çalışmalara başlarken, Arjantinli yıldızın derbide oynayıp oynayamacağı merak konusu oldu. Tecrübeli golcü, kritik mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdi. İşte Icardi'nin Buruk'a mesajı...
İdmanda topuk pası verirken sakatlanan, tedavisinin bir bölümünü Arjantin'de kalanını İstanbul'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu tamamen iyileşti.
Takımla çalışmaya başladı.