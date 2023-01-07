78 yaşındaki Kadriye teyzeden derbi yorumu: Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum

78 yaşındaki Kadriye Temel Galatasaray'a olan sevgisiyle dikkat çekiyor. Temel derbi öncesi yaptığı tahminde, "Benim takımın Galatasaray'dır ben kendi takımımı çok seviyorum. Birkaç gün sonra Galatasaray'ın maçı var, Galatasaray'ın maçı kazanmasını çok istiyorum." dedi. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2023- 16:29