Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde yine karşı karşıya geldi.
Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği golcü için devrede
Transfer haberi: Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde yine karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin, 20 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamak için devrede olduğu ifade edildi. Ancak transferde sarı-lacivertlilerin yaptığı hamle ile bir adım öne geçtiği belirtildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hatayspor'un genç golcüsü Bertuğ Yıldırım için devreye girdi.
Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki santrforu devre arasında kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.