Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmaları başladı.
Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi: Yerson Mosquera!
Süper Lig'de lider durumda bulanan Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmaları hız kazandı. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızlılar için sürpriz bir iddia gündeme geldi. talkSPORT'ta yer alan habere göre; Cimbom, Wolverhampton'da forma giyen Yerson Mosquera ile ilgileniyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılı ekipte teknik patron Okan Buruk'un raporları doğrultusunda takviyelerin yapılması bekleniyor.
Aslan'da Ross'un sakatlığı sonrası stoper bölgesine transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.