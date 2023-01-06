Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi: Yerson Mosquera!

Süper Lig'de lider durumda bulanan Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmaları hız kazandı. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızlılar için sürpriz bir iddia gündeme geldi. talkSPORT'ta yer alan habere göre; Cimbom, Wolverhampton'da forma giyen Yerson Mosquera ile ilgileniyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)