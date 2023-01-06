Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.
Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'i
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Mücadele öncesi Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi hakkında kararını verdi. İşte Buruk'un Fenerbahçe derbisinde düşündüğü ilk 11... (GS spor haberi)
Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, kritik müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
7 maçlık bir yenilmezlik serisi olan ve son 6 maçını kazanan Galatasaray, iyi gidişatına devam etmeyi amaçlıyor.