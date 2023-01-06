KEREM ELEŞTİRİLİYOR!

Bu sezona çok formsuz bir giriş yapan ancak kesik yedikten sonra eski performansından enstantaneler sunan Kerem Aktürkoğlu, her ne kadar form durumunu yükseltse de skor katkısı anlamında geçtiğimiz sezonu mumla aratıyor.