Galatasaray’da devre arasında ayrılacak isimler belli oldu! Listede sürpriz isim

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de lider durumda bulunan ve pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda devre arası için transfer çalışmaları başladı. Cimbom'da eksik bölgelere takviye yapılması beklenirken, ayrılacak olan isimler de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte Patrick van Aanholt ve Seferovic'le yolların ayrılması planlanırken, listeye sürpriz bir isim eklendi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2023- 09:48