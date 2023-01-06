GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Canlı yayında duyurdu! G.Saray'dan Wout Weghorst hamlesi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmalarına da hız verdi. Cimbom için flaş bir iddia ortaya atıldı ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un menajeriyle temasa geçildiği ifade edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2023- 23:07 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023- 23:11