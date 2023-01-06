Galatasaray, hayal kırıklığıyla tamamlanan sezonun sona ermesinin ardından takımın başına Okan Buruk'u getirmişti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Canlı yayında duyurdu! G.Saray'dan Wout Weghorst hamlesi
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmalarına da hız verdi. Cimbom için flaş bir iddia ortaya atıldı ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un menajeriyle temasa geçildiği ifade edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
49 yaşındaki teknik adamla istediği gibi bir başlangıç yapamayan sarı-kırmızılılar, ilerleyen haftalarda adeta şaha kalktı.
Dünya Kupası arası öncesi Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarından 3 puan çıkaran Cimbom, Dünya Kupası sonrası da hız kesmedi.