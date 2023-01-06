Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Galatasaray'da Erden Timur'dan Fenerbahçe derbisi sözleri!
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, derbi öncesi kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ligde ilk iki sırayı paylaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi sarı-kırmızılılar, topladığı 36 puanla lider konumda bulunuyor.