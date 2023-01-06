Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın, 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.

Süper Lig'in 18. haftasının programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



Yarın



16.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yasin Kol



19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük



8 Ocak Pazar



13.30 Fatih Karagümrük - Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam



16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Ümit Öztürk



16.00 Giresunspor - Ümraniyespor: Sarper Barış Saka



19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler



9 Ocak Pazartesi



17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler



20.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Burak Şeker



20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz

İşte Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri...