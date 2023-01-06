Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın, 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.
Süper Lig'in 18. haftasının programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
16.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
8 Ocak Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Giresunspor - Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler
9 Ocak Pazartesi
17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Burak Şeker
20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz
İşte Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri...