Li Jiayue G.Saray'da!
Derbide G.Saray taraftarı olacak mı?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
5 Ocak 2023 gram altın ne kadar?
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