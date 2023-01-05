Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının yankıları devam ediyor.
Özgüç Türkalp itiraf etti! Sivasspor - Galatasaray maçında...
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında iptal edilen golün yankıları devam ediyor. Mücadelenin VAR'ı Özgüç Türkalp, ev sahibi takımın attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinde başrolü oynamıştı. VAR'daki konuşmaları ortaya çıkan Türkalp, verilen kararla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Türkalp'in o sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İki takımın mücadelesinde, Sivasspor'un 50. dakikada Fredrik Ulvestad ile attığı gol iptal edilmişti.
Sivas'ın golü için VAR'dan ofsayt kararı gelmişti.