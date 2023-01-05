Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı! İşte favori takım

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne olacak. Ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. 8 Ocak Pazar günü oynanacak maçtan iki takım da galibiyetle ayrılmak istiyor. Zorlu derbi öncesi iddaa oranları da belli oldu. İşte favori takım... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2023- 12:12