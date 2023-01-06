Van Aanholt ile mutlu olmayan sarı-kırmızılı taraftarlara, yönetim bir dünya yıldızı daha hediye etmek istiyor.
GALATASARAY HABERLERİ - İtalyan basınından flaş haber! G.Saray'dan F.Bahçe'ye çalım
Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü sol bek Galatasaray ile anlaşmak üzere. Ünlü İtalyan gazeteci Nicholo Schira'nın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı isme 2-1 yıllık sözleşme teklif etti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Van Aanholt ile mutlu olmayan sarı-kırmızılı taraftarlara, yönetim bir dünya yıldızı daha hediye etmek istiyor.
Adı F.Bahçe ile anılan Brezilyalı yıldız Alex Sandro'nun transferinde Galatasaray'dan sürpriz atak geldi.
İtalyan medyası, tecrübeli futbolcuda Sarı-Kırmızılı kulübün bir adım önde olduğunu yazdı.