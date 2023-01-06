GALATASARAY HABERLERİ - İtalyan basınından flaş haber! G.Saray'dan F.Bahçe'ye çalım

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü sol bek Galatasaray ile anlaşmak üzere. Ünlü İtalyan gazeteci Nicholo Schira'nın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı isme 2-1 yıllık sözleşme teklif etti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2023- 06:40