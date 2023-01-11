Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u sahasında konuk edecek olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bir süredir takımdan ayrı kalan Emre Taşdemir de takımla çalışmalara bşladı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2023- 13:54