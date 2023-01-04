Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Memphis Depay Galatasaray'a gidecek mi? Barcelona açıkladı!
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, hücum bölgesine takviye yapmak isterken gündeme Barcelona forması giyen Memphis Depay gelmişti. Cimbom, Hollandalı yıldızı ocak ayında kadrosuna katma peşindeydi. 28 yaşındaki futbolcunun transfer durumuna ilişkin hocası Xavi'den açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde iddialı isimleri kadrosuna katmıştı.
Cimbom flaş transferlerini ocak ayında da sürdürecek.