Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Ana gündem maddesi Fenerbahçe

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor. Konuyla ilgili olarak Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2023- 13:15 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023- 13:16