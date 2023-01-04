Galatasaray Kulübü'nden TFF'ye flaş bir hamle geldi.
Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Ana gündem maddesi Fenerbahçe
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor. Konuyla ilgili olarak Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. İşte detaylar...
Galatasaray Kulübü'nden TFF'ye flaş bir hamle geldi.
Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanında 2-1 kazandığı müsabakanın son anlarında yaşananlar tartışma konusu olmuştu.