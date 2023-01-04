Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Alex Sandro savaşı!
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer haberi geldi. İtalyan basını, iki ezeli takımın Juventus'ta forma giyen Alex Sandro için yarışa girdiğini açıkladı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
Devlerin mücadelesi nefes keserken, ilk iki sırayı ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray paylaşıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus ile bambaşka bir çehreye bürünen sarı-lacivertlilerin 35 puanı bulunuyor.