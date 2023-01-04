Özgür Baran Aksaka ilk lig maçına çıktı
Toroğlu'dan Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler! "Bu yaşta..."
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları nedir, gelir sınırı kaç TL?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Özgür Baran Aksaka ilk lig maçına çıktı Özgür Baran Aksaka ilk lig maçına çıktı 00:49
Toroğlu yorumladı! Mertens'in pozisyonunda penaltı var mı? Toroğlu yorumladı! Mertens'in pozisyonunda penaltı var mı? 23:36
Ozan Tufan bombası! İşte yapılacak teklif... Ozan Tufan bombası! İşte yapılacak teklif... 23:22
Toroğlu G.Saray'ı bu sözlerle eleştirdi! "Derbide işleri zor" Toroğlu G.Saray'ı bu sözlerle eleştirdi! "Derbide işleri zor" 23:07
42 bin taraftar destek verdi! 42 bin taraftar destek verdi! 22:40
Gomis durdurulamıyor! Bu sezon... Gomis durdurulamıyor! Bu sezon... 22:39
Daha Eski
G.Saray’da 3 isim "sınıra" takılmadı! G.Saray’da 3 isim "sınıra" takılmadı! 22:38
Okan Buruk'tan derbi sözleri! Okan Buruk'tan derbi sözleri! 22:36
Kouassi Çin'e dönüyor! Kouassi Çin'e dönüyor! 22:35
Kerem "Dalya" dedi Kerem "Dalya" dedi 22:29
Berkan: Torreira için oynadık! Berkan: Torreira için oynadık! 22:27
Aslan koltuğu geri aldı! Aslan koltuğu geri aldı! 22:04
SON DAKİKA