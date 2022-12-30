Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında hakem Erkan Özdamar'ın tartışmalı iptal kararı gündeme oturdu. Galatasaray, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 30 Aralık Cuma günü basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Peki, Galatasaray basın toplantısı hangi kanalda ve saat kaçta? Basın toplantısında kim konuşacak? Erden Timur...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray 29 Aralık Perşembe günü karşı karşıya geldi. Mertens'in şık golü ile öne geçen Galatasaray, 80. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un attığı gole engel olamadı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği gol ile sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor'un VAR kararı ile iptal edilen golü ardından sosyal medya ve kamuoyunda tartışma hakim oldu. Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından 15:00'da basın toplantısı yapılacağını duyurdu. Galatasaray'da ise Erden Timur'un 14:00'te basın toplantısı yapacağı açıklandı. Galatasaray basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? sorguları ile arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Kim konuşacak, neler anlatacak?

GALATASARAY BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, Nef Stadyumu'nda gündeme dair yapacağı basın toplantısı gerçekleştireceği açıklandı. Basın toplantısı saat 14:00'da A Spor ve GS TV'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BASIN TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında yaşanan ve kamuoyunda tartışmaya sebep olan VAR'dan iptal edilen Sivasspor golü toplantının ana gündem maddesi olacak. Basın toplatısında Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur konuşacak.

SİVASSPOR'UN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ? OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "İki takım da mutsuz oldu hakem kararlarından. Sayılmayan gol öncesi benim oyuncum yerde yatarken oyunu durdurması gerekiyordu. Diğer oyuncunun hareketine sarı kart verdi, o top geldi gol oldu. Hakemin hatası pozisyon yarattı. Net olarak pozisyonu görmedim, seyretmedim. Hakemin kararı uzun süre konuşuldu. Aynı şey bizim başımıza gelse, net olarak ben de söylerdim. Net olarak ben de ofsayt kararı verildiğini öğrendim. Öncesinde de bizim aleyhimize yanlış sarı kart vermişti" dedi.

Kimsenin gol iptali kararının gerekçesini bilmemesine rağmen kendisinin bu bilgiyi nereden aldığının sorulması üzerine Buruk, "Bana bu yönde bir bilgi geldi. Pozisyonun ofsayt olduğuna dair nereden bilgi alındığını bilmiyorum, ben idarecilerimizden öğrendim" dedi.