Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaştı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Sivasspor Galatasaray maçı sonrası o isme büyük övgü! "Daha fazlasını verdi"
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaştı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadeleyi Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül köşesine taşırken, o isimden övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte o yazı...
Mücadeleyi Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül köşesine taşıdı. İşte o yazı...
Galatasaray, kazanmak arzusuyla çok etkili bir ilk yarı sergiledi.