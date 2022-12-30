Sivas'ta hakemlik adına skandal, korkunç ve göstere göstere tetikçilik yapılan bir maç yaşandı.
Ahmet Çakar'dan Erkan Özdamar'a sert sözler! "Sakın hakemlik yaptırmayın"
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaştı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Mücadeleyi Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...
Eğer TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, temiz ve iyi niyetliyse Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'a sezon sonuna kadar hakemlik yaptırmaz.
Hakem kararları maçın önüne geçti.