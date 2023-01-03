Galatasaray'da bir taraftan şampiyonluk mücadelesi devam ederken diğer taraftan birçok futbolcunun sözleşmesine düzenleme geliyor. Yakın zamanda Victor Nelsson ve Yunus Akgün'le yeni sözleşme imzalanmıştı.

Sarı-Kırmızılı yönetim ayrıca genç futbolculardan Baran Aksaka, Emin Bayram ve Metehan Baltacı'nın da sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyordu. Galatasaray'da ilk imza Baran Aksaka'dan geldi.

19 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla imzaların atıldığını duyurdu.

İŞTE O PAYLAŞIM: