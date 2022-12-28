Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u ağırladı
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan orta saha hamlesi! Sözleşmesi...
Dünya Kupası arasından moralli dönen Galatasaray, transfer harekatına başlıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk için orta sahaya takviye istedi. Cimbom, gözünü Fransa'ya çevirdi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Liderlik için sahaya çıkan sarı kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu.
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis golleriyle geceye damga vurdu.