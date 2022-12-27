Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Sivas'a hareket edecek.