Galatasaray'da Mauro Icardi geri döndü!

Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığını atlatan Mauro Icardi de saha çalışmalarına başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 14:32