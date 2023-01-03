TFF resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, "Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.Ev sahibi takımın mücadelenin 50. dakikasında Ulvestad ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edilmiş ve bu karar büyük bir tartışmaya yol açmıştı. Ofsayt nedeniyle iptal edildiği konuşulan pozisyonla ilgili TFF'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.