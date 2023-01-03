Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Adı hiç duyulmamıştı! İşte Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız
Spor Toto Süper Lig'de iyi sonuçlar alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, kış transfer döneminda önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren yönetim aradığı ismi buldu. Cimbom'un transfer operasyonuna dair flaş gelişmeyi Belçika basını duyurdu. Aslan'ın, şu ana kadar ismi hiç duyulmamış o yıldızı kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı. İşte o isim ve transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar Süper Lig'de 16 hafta sonunda zirvenin sahibi oldu.
Yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapan Cimbom, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte şu ana kadar taraftarını mutlu edecek sonuçlar aldı.