Adı hiç duyulmamıştı! İşte Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız

Spor Toto Süper Lig'de iyi sonuçlar alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, kış transfer döneminda önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren yönetim aradığı ismi buldu. Cimbom'un transfer operasyonuna dair flaş gelişmeyi Belçika basını duyurdu. Aslan'ın, şu ana kadar ismi hiç duyulmamış o yıldızı kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı. İşte o isim ve transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)