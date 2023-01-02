Sivasspor Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuruda bulundu

Sivasspor Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuruda bulundu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2023- 14:24 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023- 14:46