Cho Gue-Sung'un menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Güney Koreli golcü Cho Gue-Sung ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 24 yaşındaki forvetin menajerinden resmi transfer açıklaması geldi. Cho Gue-Sung'un menajeri Galatasaray ile ilgili konuşurken, haberde Fenerbahçe ile ilgili önemli bir gelişmeye dikkat çekildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)