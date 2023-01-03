İsmi Türk takımlarıyla anılan Güney Koreli golcü Cho Gue-Sung ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Cho Gue-Sung'un menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Güney Koreli golcü Cho Gue-Sung ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 24 yaşındaki forvetin menajerinden resmi transfer açıklaması geldi. Cho Gue-Sung'un menajeri Galatasaray ile ilgili konuşurken, haberde Fenerbahçe ile ilgili önemli bir gelişmeye dikkat çekildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
24 yaşındaki yıldızın transfer durumuyla ilgili flaş bir haber geldi.