Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada çarşamba günü MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Ankaragücü maçında ilk 11 sürprizi!
Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, 4 Aralık Çarşamba günü kozlarını paylaşacağı rakibini mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor. Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.